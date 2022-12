Onlinelotto – einfach im Internet Lotto spielen

Seit dem 1. Juni 2012 ist in Deutschland das Online-Lotto-Spiel im Internet wieder gesetzlich erlaubt. Spielen Sie hier ganz einfach und bequem staatliches Lotto online und sichern Sie sich die Chance auf den Lotto-Jackpot. OnlineLotto.net ist ein Lotto-Vergleichsportal mit allen wichtigen Informationen rund um das Online-Lottospiel. Wir haben in unserem Lotto-Test alle Lottoanbieter getestet, liefern aktuelle Lotto-News und bieten Ihnen wertvolle Tipps zum Online-Lotto.

Vorteile beim Online-Lotto spielen

Tippen Sie sofort los: Auf onlinelotto.net können Sie aus verschiedenen sicheren Online-Lotto-Portalen auswählen und innerhalb von wenigen Minuten Ihr erstes Lottospiel starten. Warten Sie nicht erst auf die nächste Ziehung, sondern geben Ihren Tipp einfach und bequem von zuhause aus ab.

Nutzen Sie die Freiheit beim Onlinelotto: Wählen Sie aus verschiedenen Tippmöglichkeiten egal ob manuell, per Zufallsgenerator, per Quicktipp oder mit gespeicherten Spielscheinen und Tipp-Kombinationen. Dazu können Sie Ihre Glückszahlen an verschiedenen Spieltage, als Dauerspielscheine oder erst ab bestimmten Jackpot-Summen spielen.

Spielen Sie unabhängig von Öffnungszeiten: Sie ersparen sich viel Zeit und müssen nicht an der Kasse im Lottokiosk anstehen. Durch das Internet ist Lotto spielen flexibel und ortsunabhängig geworden. Auch per Smartphone lässt es sich mittlerweile tippen. Bezahlt wird ganz einfach per Bankeinzug, PayPal oder Kreditkarte.

Machen Sie sich keine Sorgen über die Sicherheit: Unsere Onlinelotto-Anbieter werden regelmäßig kontrolliert und unterliegen strengen Auflagen der staatlichen Lottoverwaltung. Alle Daten sind mit einer SSL-Verschlüsselung geschützt. Missbrauch und Betrug kann ausgeschlossen werden.

Einfach spielen und entspannt zurücklehnen: Sie erfahren sofort per Mail oder SMS, ob Ihr Tippschein beim Lotto gewonnen hat. So entgehen Ihnen niemals ihre Gewinne – vergessene Tippscheine oder Lotto-Quittungen gehören der Vergangenheit an. Der Jackpot-Alarm und Newsletter hält Sie über aktuelle Lotto-News und Sonderziehungen auf dem Laufenden

Weitere Vor- und Nachteile über die jeweiligen Anbieter erfahren Sie bei uns. Wir haben einen professionellen Online-Lotto Test für Sie durchgeführt.

Lotto spielen – so funktioniert´s

Spieler können aus verschiedenen Online Lottospielen auswählen und neben dem berühmten “6 aus 49”, auf das Spiel77 und die Super 6 tippen oder an der GlücksSpirale, dem EuroJackpot und bei Keno teilnehmen.

Lotto 6aus49

Beim klassischen “6aus49” Lotto, dass auch aus dem Fernsehen bekannt ist, müssen Spieler sechs Ziffern, die aus 49 Zahlen gezogen werden, richtig voraussagen. Sie kreuzen auf einem Online-Lottoschein sechs Zahlen in einem Tippfeld an. Insgesamt können Spieler pro Ziehung bis zu 12 Tippfelder ausfüllen. Die Chancen, den Jackpot zu knacken und alle sechs Zahlen korrekt getippt zu haben ist zwar gering, doch drei oder vier richtige Zahlen kommen durchaus häufig vor. Beim Online-Lotto sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten etwas höher, als beim normalen Lotto, da die Zusatzzahl nicht miteinbezogen wird.

Spiel 77

Das Spiel77 ist eine Zusatzlotterie, die im Zusammenhang mit “6 aus 49” oder der GlücksSpirale spielbar ist. Der Spieler erhält einen Nummercode aus sieben Ziffern. Wenn dieser mit dem Großteil oder allen sieben Zahlen, die gezogen werden, in der richtigen Reihenfolge von rechts nach links übereinstimmt, gewinnt der Spieler viel Geld. Das Besondere beim Spiel77 ist dabei, dass Spieler schon ab einer richtigen Zahl Geldgewinne erhalten. Wie beim normalen Lotto steigt der Jackpot bei jeder Ziehung solange an, bis er er geknackt wird.

Super6

Bei der Super6 handelt es sich ebenso um eine Zusatzlotterie. Hier geht es darum, aus der 7-stelligen Zahlenkombination des Spiel77 die hinteren sechs Ziffern richtig zu tippen. Auch hier gilt, je mehr Übereinstimmungen von rechts beginnend gegeben sind, desto höher ist der Gewinn. Im Gegensatz zum Spiel77 gibt es keinen Jackpot. Die Gewinnchancen für zwei bis drei richtige Endzahlen sind gut. Für alle sechs Zahlen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1:1.000.000



GlücksSpirale

Bei der GlückSpirale handelt es sich um eine Lotterie, die ursprünglich gegründet wurde, um die Olympischen Spiele in München zu finanzieren. Mittlerweile fließen die Einnahmen aus dieser Lotterie an gemeinnützige Projekte. Die GlücksSpirale besteht aus einer 7-stelligen Losnummer. Für jede Zahlenfolge (eine Zahl richtig, zwei Zahlen richtig, drei Zahlen richtig usw.) gibt es eine Gewinnklasse. Für die höchsten Gewinnklassen werden die Zahlenreihen zweimal gezogen, sodass sich die Chancen auf einen Gewinn verdoppeln.

Die Besonderheit der GlücksSpirale liegt in den Gewinnen. Spieler, die alle Zahlen richtig haben, bekommen eine lebenslange monatliche Sofortrente von 7.500 Euro ausbezahlt. Der Gesamtbetrag liegt bei insgesamt über zwei Millionen Euro.

EuroJackpot

Der EuroJackpot existiert seit 2012. Er funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das klassische Lotto. Unterschied – es gibt es zwei Zahlenfelder, A und B, anstatt einem Feld. Die Spieler wählen aus 50 Zahlen im Feld A fünf mögliche Ziffern aus, und aus dem Feld B, das aus 10 Eurozahlen besteht, zwei Ziffern. Ziel ist es demnach, aus zwei verschiedenen Zahlenfeldern richtige Ziffern zu tippen.

Der Hauptgewinn liegt bei mindestens 10.000.000 Euro, wenn der Spieler alle sieben Zahlen richtig angekreuzt hat. Statistisch gesehen wird ein Jackpot hier nur selten gezogen.

Keno

Bei Keno handelt es sich um eine täglich stattfindende Zahlenlotterie. Spieler können aus verschiedenen Spielvarianten auswählen und mehrere Millionen Euro gewinnen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Lotto gibt es bei Keno 70 Zahlen. Spieler machen zehn Kreuze auf dem Feld. Anschließend werden 20 Zahlen gezogen. Wenn der Spieler 10 davon richtig hat, gewinnt er den Jackpot. Der Spieler kann die Anzahl der getippten Zahlen frei wählen. Mindestens muss er jedoch zwei Kreuze machen. Für jeden Zahlentipp gibt es einen Keno-Typ mit festen Quoten und einem eigenen Gewinnplan. Die Gewinnhöhe hängt mit dem Einsatz zusammen. Spieler, die 8,9 oder 10 Zahlen tippen und keinen Treffer landen, bekommen bei Keno den Einsatz in doppelter Höhe zurück.

Tipps & Tricks beim Lotto

Beim Lotto werden einige Zahlen häufiger getroffen als andere. Auf dem Lottoschein sind die Zahlen, die oft vorkommen, mit einer roten Farbe markiert. Auch finden sich im Internet zahlreiche Statistiken zu den am häufigsten gezogenen Lottozahlen der einzelnen Lottospiele. Allerdings werden diese Zahlenkombinationen öfter getippt als andere. Wenn ein Lottogewinn erzielt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere die gleiche Kombination gewählt haben, groß. Der Gesamtgewinn sinkt dadurch, da er ja auf alle Gewinner aufgeteilt werden muss. Auch andere Kombinationen, die nicht mit der Häufigkeit der gezogenen Zahlen zu tun haben, aber typische Muster aufweisen (ein Kreuz oder eine Diagonale) oder auf bestimmte Ereignisse (wie Feiertage oder ähnliches) hinweisen, werden von vielen Spielern getippt.

Um einen hohen Lottogewinn zu erzielen, sollten Spieler deshalb Kombinationen wählen, die keine bekannten Zahlen oder Muster enthalten. Als Hilfestellung gibt es einen Online Generator. Dieser wählt selten vorkommende Lottozahlen aus. Spieler können darin ihre Glückszahl einbauen.

Um die Gewinnchancen weiter zu erhöhen, sollten Spieler Zwangsausschüttungen und Lotterien mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit und großem Jackpot berücksichtigen.

Das kostet Online-Lotto

Normalerweise gibt es keine Bearbeitungsgebühren. Bei einigen Anbietern können allerdings pro Spielschein Kosten von einem Euro auf die Spieler zukommen. Die Frage, ob sich dieser Online-Lotto-Anbieter auf Dauer lohnt, hängt vom Spielverhalten ab. Wer regelmäßig tippt, bei dem summieren sich die Gebühren langfristig auf dem Konto.

Grundsätzlich entscheiden Sie selbst, wie viel Geld sie in das Lottospiel investieren will. Zudem vergeben die Anbieter Neu- und Bestandskunden attraktive Rabatte, Gutscheine und Boni. Mit diesen können Sie kostenlos oder zu niedrigen Kosten Online-Lotto spielen.

Auf unseren Seiten erfahren sie, welche Anbieter gebührenfrei sind. Sie bekommen einen Überblick der seriösesten Anbieter und können den für sich passenden auswählen.